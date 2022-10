Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Katalysatorendiebstahl - Fahrrad gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Katalysatorendiebstahl

Bebra. Unbekannte bauten in der Zeit zwischen dem 27. September und dem 4. Oktober auf einem Parkplatz in der Gilfershäuser Straße einen Katalysator aus einem schwarzen Mitsubishi Colt aus und entwendeten diesen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Bad Hersfeld. Ein Stadtrad der Marke "Konsul" stahlen Unbekannte am Dienstag (04.10.), in der Zeit zwischen 10 Uhr und 15 Uhr. Zur Tatzeit war das Zweirad im Wert von etwa 100 Euro mittels eines Kettenschlosses in der Hospitalgasse gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

