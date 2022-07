Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Merkelbach und Hachenburg - Unfallflucht unter Trunkenheit

Merkelbach (ots)

Am Freitag, 15.07.2022, um 22:00 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Personenkraftwagen, der die Bundesstraße B413 in Merkelbach in Fahrtrichtung Hachenburg befuhr und die dortige Verkehrsinsel auf der Gegenseite befuhr. Dabei kollidierte der falsch fahrende PKW mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, glücklicherweise trafen sich nur die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge, es wurde niemand verletzt. Der Verursacher flüchtete weiter, verfolgt von dem Zeugen. Wegen eines platten Reifens musste das flüchtende Fahrzeug dann ortseingangs Hachenburg anhalten, wo es von der alarmierten Streife kontrolliert werden konnte. Der 42 jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach stand deutlich unter starkem Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

