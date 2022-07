Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer, Unfallverursacher flüchtig

56237 Deesen, L304 (ots)

Am Samstag, dem 16.07.2022 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L304, kurz vor dem Ortseingang Deesen. Ein Fahrradfahrer, der aus Richtung Ellenhausen kommend die Fahrbahn in Richtung Deesen befuhr wurde von dem rechten Außenspiegel eines weißen Kleinwagens (PKW) touchiert und kam zu Fall. Der Fahrradfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Deesen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich auf der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen (02624-94020) zu melden.

