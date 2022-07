Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Schenkelberg, B 8 (ots)

Schenkelberg - Am Freitag, den 15.07.2022 befuhr gegen 15.20 Uhr ein 53jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden die B8 aus Richtung Höchstenbach kommend in Fahrtrichtung Steinen, als Teil einer Gruppe. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit dem Lenkrad einen Leitposten. In Folge dessen geriet er mit seinem Motorrad ins Straucheln, fuhr ca. 40 Meter durch den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen, kam zurück auf die Fahrbahn, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Er stürzte über die Leitplanke eine Böschung hinunter und kam im angrenzenden Wald/Gebüsch zum Liegen. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Die B 8 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

