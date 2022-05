Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung mit Farbe und Anbringen des Z-Symbols

Lingen (ots)

Lingen - In der Nacht zum 1.Mai kam es in der Brehmstraße in Lingen-Bramsche zu einer Sachbeschädigung mit weißer Farbe. Ein bislang unbekannter Täter brachte dort großflächig mehrere Z-Symbole am Sichtschutz eines Zaunes an. Auf dem tatbetroffenen Grundstück ist eine ukrainische Fahne gehisst. Im Gesamtkontext liegt deshalb der Verdacht nah, dass das Z-Symbol an diesem Ort auch die Billigung des russischen Angriffskrieges darstellt. Dies ist ebenso wie die Sachbeschädigung strafbar. Da eine politische Motivation anzunehmen ist, werden die Ermittlungen beim Staatschutz der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591-870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen. /hue

