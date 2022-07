POL-PDMT: B 42 Sankt Goarshausen - Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

L322 / K55, 56368 Berghausen (ots) - Am 15.07.2022 kam es gegen 11:00 Uhr im Einmündungsbereich der L322 / K55 in der Gemarkung Berghausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Motorradfahrer. Der auf der Landesstraße 322 fahrende Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Bei ...

mehr