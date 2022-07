Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tödlicher Verkehrsunfall im Einmündungsbereich L322

K55, 56368 Berghausen

L322 / K55, 56368 Berghausen (ots)

Am 15.07.2022 kam es gegen 11:00 Uhr im Einmündungsbereich der L322 / K55 in der Gemarkung Berghausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Motorradfahrer. Der auf der Landesstraße 322 fahrende Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Bei dem Motorradfahrer handelt es sich um eine Ende 50 Jahre alten Mann aus dem Rhein-Lahn Kreis.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Diese Meldung gilt als Nachtrags- und Abschlussmeldung zur Presseerstmeldung '4795602'

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell