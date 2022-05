POL-BO: Radfahrerin (74) bei Abbiegeunfall verletzt

Herne (ots) - Ein 34-jähriger Rollerfahrer aus Herne ist bei einem Unfall am Dienstagabend, 10. Mai, in Herne-Börnig verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr war der Rollerfahrer auf der Schadeburgstraße in Richtung Sodinger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 81 öffnete ein 52-Jähriger aus Herne unvermittelt die Fahrertür seines am Straßenrand geparkten Autos. ...

mehr