Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Hattert (ots)

Am Morgen des 15.07.2022 kam es auf der Bundesstraße 413 zwischen Hachenburg und Merkelbach in der Gemarkung Hattert zu einem Verkehrsunfall. Eine 63jährige PKW-Fahrerin fuhr von Hachenburg kommend in Richtung Merkelbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte sie auf gerader Strecke auf die Gegenspur, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem PKW eines 24jährigen, welcher die B413 aus Richtung Merkelbach kommend in Richtung Hachenburg befuhr. Die Dame wurde schwer-, der Herr leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war von 07:00 bis ca. 11:30 Uhr vollgesperrt. Das Fahrzeug, welches überholt wurde, befand sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr an der Unfallstelle. Die Polizei Hachenburg bittet den Fahrer / die Fahrerin, sich bei der Polizei Hachenburg (02662 9558 0) zu melden.

