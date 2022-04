POL-KA: (KA) Bretten - Autofahrer mit drei Promille überführt

Karlsruhe (ots) - Ein bislang Unbekannter Täter versuchte am Freitag gegen 2.50 Uhr und am Samstag gegen 01.00 Uhr vermutlich in einen Einkaufsmarkt und der dortigen Teststation in der Talstraße in Palmbach einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand probierte der Täter wohl in beiden Nächten die Türen zu ...

mehr