POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Unfallflucht auf der Bundesstraße 36 - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Wohl nur leichter verletzt wurden zwei Pkw-Insassen bei einem Unfall in der Weingartener Straße in Untergrombach am Samstagabend. Eine 71-Jährige hatte das Auto beim Einfahren in die Straße offenbar übersehen. Die Frau wollte gegen 19 Uhr mit ihrem Opel von dem Gelände einer Tankstelle in die Weingartener Straße einfahren. Hierbei übersah sie ...

mehr