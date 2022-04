POL-KA: (KA) Bruchsal- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Karlsruhe (ots) - Bei einem Unfall am Sonntagmorgen in Durlach-Aue wurde eine der Autofahrerinnen leicht verletzt. An der Kreuzung Westmarkstraße / Ostmarkstraße übersah eine 27-Jährige Daimler-Fahrerin gegen 7 Uhr offenbar die von rechts aus der Ostmarkstraße kommende 31-jährige Fahrerin eines Ford Focus. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Kreuzungsmitte. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht an der Hand ...

