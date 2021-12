Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Schuckenbaum. Hausbewohner überraschen Einbrecher.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen (22. Dezember 2021) brachen zwei bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Humboldtstraße ein. Zwischen 10:15 Uhr und 11:55 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf und suchten in dem Haus nach Wertgegenständen. Als die Hausbewohner gegen 11:55 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf die Hofzufahrt fuhren, sahen sie die beiden Einbrecher noch durch den Garten flüchten. Sie entkamen mit etwas Bargeld. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Männern blieb erfolglos. Beide Täter sind etwa 40 Jahre alt, waren schwarz gekleidet und trugen dunkle Rucksäcke bei sich. Einer ist etwa 175-180 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte eine längere Steppjacke an. Der zweite Einbrecher ist 180-185 cm groß und schlank. Möglicherweise sind die Einbrecher in der Nähe in ein Auto gestiegen. Ihre Beobachtungen zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell