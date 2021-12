Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Dienstagnachmittag (21. Dezember 2021) auf dem Braker Weg ereignet hatte, wurde ein 16-Jähriger aus Blomberg verletzt. Gegen 17:15 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrschülerin mit einem Fahrschulwagen den Braker Weg in Richtung Lemgoer Straße. Vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Pagenhelle bremste sie den Fahrschul-Audi bis zum Stillstand ab. Der 16-Jährige folgte dem Fahrschulwagen und bremste ebenfalls. Sein Motorrad begann auf regennasser Straße dabei jedoch auszubrechen, so dass er die Bremse wieder löste und in das Heck des Audis prallte. Der Blomberger stürzte und musste anschließend im Klinikum ambulant behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

