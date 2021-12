POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Hinweise auf roten Pick-up erbeten.

Polizei Lippe

Am frühen Sonntagmorgen (19. Dezember 2021) befuhr ein 60-jährtiger Taxifahrer mit seinem Mercedes die Mittelstraße in Richtung Bahnhofstraße. Gegen 1:55 Uhr überholte ihn ein dunkelroter Pick-up mit Kennzeichen aus Lippe. Auf der Ladefläche des Pick-ups befanden sich mehrere Personen. Auf Höhe der Wall-Apotheke warf mindestens einer der Personen einen größeren Ast auf die Front des Mercedes. Der Pick-up bog anschließend auf die Steinheimer Straße ein und fuhr weiter in Richtung der B 1. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer des dunkelroten Pick-ups geben können. Diese melden sich bitte unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat.

