POL-LIP: Oerlinghausen. Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Montagnachmittag (20. Dezember 2021) wurde eine 77-jährige Frau aus Oerlinghausen bei einem Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klink gefahren werden. Gegen 17:35 Uhr beabsichtigte die Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann die Detmolder Straße in Höhe der Oetenhauser Straße zu überqueren. Dazu nutzten sie den Umstand, dass ein Fahrzeug in die Oetenhauser Straße einbog. Ein dem abbiegenden Fahrzeug folgender 45-jähriger Mann aus Lage sah zu spät, dass das Ehepaar die Straße überquerte und touchierte die 77-Jährige, die dabei auf die Straße stürzte. An dem BMW des 45-Jährigen entstand geringer Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

