Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Dreister Dieb klaut Bargeld.

Lippe (ots)

Dienstagmorgen (21. Dezember 2021) klingelte ein Mann an der Haustür eines älteren Ehepaares (86 und 88 Jahre alt) in der Adolf-Sültemeier-Straße. Als ihm gegen 10:15 Uhr geöffnet wurde, ging er wortlos an dem 88-Jährigen vorbei. Der Unbekannte ging zielgerichtet ins Schlafzimmer und durchsuchte dort Schränke nach Wertgegenständen. Anschließend verließ er wortlos die Wohnung des Ehepaares. Er stahl einen dreistelligen Eurobetrag. Der Mann ist 185 - 190 cm groß und von normaler Statur. Möglicherweise hat der Täter auch an anderen Haustüren geklingelt. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell