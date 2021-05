Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluß

Hildesheim (ots)

Am 17.05.2021 erfolgte gegen 20.15 Uhr durch Beamte des Polizeikommissariats Elze in der Hildesheimer Landstraße in Elze eine Verkehrskontrolle eines 21-jährigen Pkw-Fahrers. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Elzer unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand, ein entsprechender Vortest verlief positiv. Der Betroffene musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sollte die Blutuntersuchung das Ergebnis des Vortests bestätigen, erwartet den Betroffenen ein Bußgeldverfahren.

