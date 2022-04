Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Grünwettersbach - Einbrecher versuchte vermutlich mehrmals in Einkaufsmarkt einzubrechen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter Täter versuchte am Freitag gegen 2.50 Uhr und am Samstag gegen 01.00 Uhr vermutlich in einen Einkaufsmarkt und der dortigen Teststation in der Talstraße in Palmbach einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand probierte der Täter wohl in beiden Nächten die Türen zu dem Einkaufsmarkt und der Teststation gewaltsam zu öffnen. Am Samstag wurde er vermeintlich durch die ausgelöste Alarmanlage des Einkaufsmarktes in die Flucht geschlagen.

Der Sachschäden beträgt mehrere Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 anzurufen.

Matthias Göhrig, Karlsruhe

