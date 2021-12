Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Achtung - Beim Betreten der Eisflächen besteht akute Lebensgefahr

Neukloster (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde die Wismarer Polizei nach Neukloster zum dortigen See gerufen, da sich dort Kinder auf dem See befinden sollten.

Vor Ort war die Sicht durch den Nebel und einsetzende Dunkelheit stark eingeschränkt. Die eingesetzten Beamten mussten nach der Befragung der Zeugen und der Situation vor Ort davon ausgehen, dass sich noch zwei Kinder auf dem See an der Badestelle in Neukloster befinden oder bereits eingebrochen sind.

Die Feuerwehren Neukloster, Warin und Glasin wurden hinzugerufen und begaben sich zum See und bereiteten unter anderem eine Suche mit einer Wärmebildkamera vor.

Durch intensive Recherchen der Polizisten vor Ort konnte um kurz vor 17:00 Uhr Entwarnung gegeben werden. Beide Kinder waren selbstständig zu ihren Eltern nach Hause zurückgekehrt und wohl auf.

