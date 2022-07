Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter BtM-Einfluss ***Zeugen gesucht***

Marienfels (ots)

Marienfels. Am 14.07.2022, um 20.49 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L335 zwischen Marienfels und Miehlen. Ein 45-jähriger Fahrer aus Baden-Württenberg befuhr die L335, aus Richtung Dachsenhausen kommend, in Richtung Miehlen, und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden Hinweise auf BtM-Konsum festgestellt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Aufgefallen war der Fahrer bereits in Braubach, wo er parallel zu einer Linksabbiegerin von der B42 in die Ortslage Braubach abgebogen war und im weiteren Verlauf der L 335 in Richtung Dachsenhausen mit deutlichen Schlangenlinien fuhr. Hierbei sollen mehrere entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen müssen. Auf diesem Streckenabschnitt fuhr der Beschuldigte auch einmal gegen die rechte Schutzplanke. Die Polizei St. Goarshausen bittet Zeugen, insbesondere die entgegenkommenden Fahrzeugführer*innen sich unter der Telefonnummer 06771/93270 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell