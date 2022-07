Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch in Ötzingen

Montabaur (ots)

Am 14.07.2022 kam es in der Zeit zwischen 16:10 und 17:20 Uhr auf einem außerhalb der Ortslage von Ötzingen gelegenen Bauernhof zu einem vollendeten Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Anschließend wurde das komplette Gebäude durchwühlt und Bargeld entwendet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in genanntem Tatzeitraum entlang der Kreisstraßen K 142 und K81 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei Montabaur unter 02602 - 92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell