Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Frau mit Säugling auf dem Arm von Pkw angefahren

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Montagvormittag kam es in Höhr-Grenzhausen am Kreisel Westerwaldstraße/ Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 25-jährige Frau wollte hierbei als Fußgängerin mit einem 6-monatigen Säugling auf dem Arm die Fahrbahn der Rathausstraße in Höhe des Nassauer Hofs an der dortigen Überquerungshilfe passieren. Sie wurde von einem aus der Westerwaldstraße kommenden und aus dem Kreisel in die Rathausstraße abbiegenden, 22-jährigen Pkw-Fahrer übersehen, woraufhin Frau und Kind von dem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Die Frau wurde hierdurch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Ihr Säugling erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

