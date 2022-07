Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung auf Kirmes - ***Zeugen-Aufruf***

Montabaur-Horressen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, am 10.07.2022, gg. 01:10 Uhr, kam es auf dem Veranstaltungsgelände der Kirmes in MT-Horressen zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 19-jähriger Heranwachsender von zwei 15-jährigen Jugendlichen geschlagen wurde. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinwirkung. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, sich zu melden: 02602-9226-0 oder pimontabaur@polizei.rlp.de

