Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht auf REWE-Parkplatz Nastätten

Nastätten (ots)

Am Samstag, den 09.07.2022, gegen, 08:30 Uhr, kam es in Nastätten auf dem Postparkplatz beim REWE zu einem Verkehrsunfall, hierbei ist der Täter flüchtig. Bekannt ist, dass es sich bei der Farbe des flüchtigen Fahrzeugs um die Farbe ROT handeln muss. Das Fahrzeug des Opfers stand hierbei auf einem Parkplatz am Ausgang des Parkplatzes geparkt. Es wird um Sachdienliche Hinweise gebeten.

