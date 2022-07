Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz

Westerburg (ots)

Am Samstag, 09.07.2022, kam es im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland in Westerburg zu einem Verkehrsunfall. Beim Ein- oder Ausparken wurde ein in der Parklücke stehender Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Westerburg bittet nun um Hinweise von Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell