Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Höhn (ots)

Am Samstag, 09.07.2022, gegen 13:45 Uhr kam es auf der B255 zwischen Höhn und Ailertchen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte ein 73-jähriger Mann mit seinem Pkw einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen, als dieser jedoch nach links in einen Feldweg abbog. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Überholende sowie der 41-jährige Fahrzeugführer des anderen Fahrzeugs wurden jeweils verletzt. Einer der Beteiligten musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Strecke wurde durch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinden Höhn und Ailertchen für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell