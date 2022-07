Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand von mehreren Baumstümpfen

Ailertchen (ots)

Am Sonntag, 10.07.2022, um kurz vor 16:00 Uhr meldete ein Spaziergänger mehrere brennende Bäume an einem land- und forstwirtschaftlichen Weg in der Nähe des Rosenthaler Hofes in Ailertchen. Vor Ort konnten drei brennende Baumstümpfe festgestellt und durch die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr der umliegenden Ortschaften gelöscht werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, da derzeit davon ausgegangen wird, dass der Brand vorsätzlich verursacht wurde. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet unter der Rufnummer 02663-9805-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

