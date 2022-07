Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Unfall auf dem Lahnradweg im Begegnungsverkehr

Bad Ems (ots)

Am Dienstag, dem 12.07.2022 gegen 12.50 Uhr kam es auf dem Lahnradweg in Bad Ems Höhe Sportplatz Hasenkümpel zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Radfahrern. Die Verursacherin befuhr den Lahnradweg in Richtung Bad Ems aus Richtung Fachbach kommend. Sie kam mit ihrem Pedelec infolge Unachtsamkeit auf die Gegenspur und stieß mit einem entgegenkommenden Pedelec Fahrer zusammen. Beide Radfahrer kamen zu Fall. Die Verursacherin blieb schwer verletzt in der Lahnböschung liegen und musste dort durch die Rettungskräfte des technischen Zuges der FFW Bad Ems und den Rettungsdienst geborgen werden. Sie wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der andere beteiligte Radfahrer wurde leicht verletzt und konnte seine Fahrt anschließend selbstständig fortsetzen. Beide Fahrräder wurden ebenfalls beschädigt.

