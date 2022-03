Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.03.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auf Pkw aufgefahren

Um 13:55 Uhr befuhren gestern Mittag ein 22-Jähriger aus der Schweiz und ein 40-Jähriger aus Großbartloff mit ihren Pkw die B 249 von Grebendorf in Richtung Eschwege. Im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße musste beide wegen der rotlichtzeigenden Ampel anhalten. Als diese auf "grün" umsprang beschleunigte der 40-Jährige zu schnell und fuhr dadurch auf den Pkw des Schweizers auf. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 07:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 39-jähriger Lkw-Fahrer aus Kirchhain die Straße "Vor dem Gatter" in Wanfried. Im Kreuzungsbereich zur Ringstraße missachtete er die Vorfahrt eines Pkws, der von einem 56-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde und der in Richtung Plesseweg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken beschädigte am gestrigen Nachmittag, um 14:25 Uhr, eine 28-Jährige aus Eschwege einen geparkten Ford Galaxy, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Boyneburger Straße in Eschwege.

Versuchte Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 19.03.22, um 15:34 Uhr, ereignete sich ein Vorfall auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in Eschwege, worauf am Ende die polizeiliche Beschlagnahme eines Führerscheins stand. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung eines 62-Jährigen aus dem Südeichsfeld, der hinsichtlich einer Reklamation mit einer Mitarbeiterin des Baumarktes Meinungsverschiedenheiten hatte. Nachdem er den Baumarkt dann schimpfend verlassen hatte, bestieg er seinen Pkw und fuhr von der ersten Parkplatzreihe nicht nach links (Richtung Ausfahrt), sondern nach rechts in Richtung des Eingangs des Baumarktes. Dort hielten sich die zuvor erwähnte Mitarbeiterin und ein weiterer Mitarbeiter auf. Laut weiteren Zeugenaussagen beschleunigte der 62-Jährige stark, direkt auf die Mitarbeiter zu. Nach den vorliegenden Aussagen konnte nur durch ein schnelles "Zurückziehen" ein Zusammenstoß mit den Mitarbeitern verhindert werden, wobei der Mitarbeiter des Baumarktes dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Der 62-Jährige entfernte sich anschließend durch die anderen parkenden Pkws hindurch in Richtung Ausfahrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel, wurde die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet und durch Beamte der Polizeiinspektion Mühlhausen durchgeführt. Den 62-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

2000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern Morgen in der Gemarkung von Uengsterode ereignet hat. Um 07:10 Uhr befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die L 3228 in Richtung Laudenbach, wo es dann zum Zusammenstoß mit einem Reh kam.

Sachbeschädigung an Pkw

Ein weißer Pkw Hyundai wurde zwischen dem, 18.03.22, 22:30 Uhr und dem 19.03.22, 11:30 Uhr durch Unbekannte beschädigt. Diese zerkratzten die Frontscheibe des Autos und beschmierten das Fahrzeug mittels Scheibletten-Käse. Aufgrund der tiefen Kratzer in der Frontscheibe muss diese ausgetauscht werden. Das Fahrzeug war in der Straße "Unter den Eichen" in Großalmerode geparkt.

Diebstahl eines Blumenkübels

In der Bahnhofstraße in Großalmerode wurde zwischen dem 19.03.22, 17:00 Uhr und dem 20.03.22, 08:30 Uhr ein circa 20 Jahren alter größerer Blumenkübel aus Kupfer entwendet. Zuvor wurde die Blumenerde ausgeschüttet, bevor der Diebstahl ausgeführt wurde. Zur Tatausführung waren vermutlich mindestens zwei Täter erforderlich. Schaden: ca. 100 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93040 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfälle

Um 06:05 Uhr kollidierte heute Morgen ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen mit einem Reh, dass zwischen Witzenhausen und Wendershausen über die L 3464 lief. Das Reh wurde dabei tödlich verletzt; am Pkw entstand Sachschaden.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am gestrigen Sonntagabend. Um 20:30 Uhr befuhr eine 24-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw die K 63 von Rückerode in Richtung Wendershausen. In einer Rechtskurve stand plötzlich ein Reh am Fahrbahnrand, das von dem Auto erfasst wurde. Zudem prallte das Auto noch gegen die dortige Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand. Das verletzte Reh entfernte sich anschließend zurück in den Wald.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

