Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.03.22

Eschwege (ots)

Auf geparkten Pkw aufgefahren

Um 10:45 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 63-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die Straße "An den Soleteichen" in Bad Sooden-Allendorf stadteinwärts. Als ihr ein Pkw entgegenkamen, schätzte sie die Situation falsch ein und fuhr dadurch zu weit nach rechts. Hierdurch kam es dann zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Tiguan. Durch den Aufprall auf das geparkte Auto war der Pkw der 63-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Gegen Pfosten gefahren

Beim Wenden in einer Grundstückseinfahrt in der Hundsrückstraße in Wehretal-Langenhain fuhr gestern Nachmittag, um 14:21 Uhr, ein 24-Jähriger aus Kassel mit einem Ford Transit gegen einen Torpfosten, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken

Um 10:16 Uhr beschädigte gestern Vormittag ein 31-Jähriger aus Bad Hersfeld beim Ausparken mit seinem Pkw einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege in Höhe der dortigen Sparkasse.

Wildunfall

Um 23:15 Uhr befuhr gestern Abend eine 27-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die L 3241 von Vockerode in Richtung Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Feldhasen, der dieses nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Sontra

Diebstahl einer Geldbörse

Am 16.03.22 kam es auf dem Parkplatz des Schwimmbades in der Jahnstraße in Sontra zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr wurde das Portmonee aus einem dort geparkten aber unverschlossenen Pkw entwendet. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in dem Portmonee. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben.

Versuchter Einbruch in Imbiss

Am gestrigen Abend wurde angezeigt, dass unbekannte Täter versucht haben die Eingangstür eines Pizza-Imbiss in der Leipziger Straße in Ringgau-Datterode gewaltsam zu öffnen, worauf entsprechende Spuren an der Tür hinweisen. Die Tat ereignete sich offensichtlich vom 16./17.03.22. Der Sachschaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Sontra unter Tel.: : 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mit Motorrad gestürzt

Am 17.03.22, um 00:04 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Motorrad die Hirschbergstraße in Hessisch Lichtenau-Friedrichsbrück. Beim Beschleunigen rutsche das hintere Rad des Motorrades weg, wodurch der Fahrer kurz die Kontrolle über das Krad verlor und mit diesem stürzte. Das Krad rutschte dabei gegen den Bordstein, der 60-Jährige verletzte sich bei dem Sturz. Nach ärztlicher Behandlung am Unfallort, wurde der 60-Jährige zur weiteren Behandlung/ Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

