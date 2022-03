Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.03.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall auf dem Meißner-Plateau; 20.000 EUR Sachschaden; eine Leichtverletzte

Auf dem Meißnerplateau ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 20.000 EUR. Um 16:55 Uhr war ein 26-Jähriger aus Alsfeld mit einem Klein-Lkw (Paketdienst) in Richtung Vockerode unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und offensichtlichem Zeitdruck geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo es dann zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam, der von einer 52-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vor Ort ärztlich untersucht, was durch den Unfallverursacher wegen Zeitdrucks abgelehnt wurde. Aufgrund der Gesamtumstände ist durch die aufnehmenden Beamten auch ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 26-Jährigen eingeleitet worden.

Unfallfluchten

Auf dem Aldi-Parkplatz in den Werraauen in Wanfried ereignete sich gestern Nachmittag eine Unfallflucht. Eine 30-Jährige aus Wanfried hatte ihren Pkw Peugeot gegen 17:00 Uhr dort geparkt. Nach dem Einkauf musste sie feststellen, dass das Auto im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren worden war, wodurch an dem Peugeot ein Schaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Nachträglich angezeigt wurde eine weitere Unfallflucht, die sich zwischen dem 14.03.22, 18:00 Uhr und dem 15.03.22, 14:15 Uhr in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde der Gartenzaun eines Anwesens im Grünen Weg angefahren und beschädigt. Schaden: 300 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Auch vom Parkplatzgelände am Nikolaiplatz in Eschwege wird eine Unfallflucht angezeigt. Zwischen dem 16.03.22, 14:19 Uhr und heute Morgen, 07:30 Uhr wurde dort ein Pkw Skoda im rechten Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Schaden am Skoda wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 20:15 Uhr kollidierte gestern Abend ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Schimberg mit einem Reh, als er auf der L 3467 zwischen Frieda und Geismar unterwegs war. Das Tier überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Zeugen gesucht, illegales Fahrzeugrennen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts eines illegalen Fahrzeugrennens bittet die Eschweger Polizei um Hinweise unter 05651/9250.

Vorausgegangen waren Beobachtungen von Spaziergängern, die am 13.03.22, um 15:10 Uhr, einen schwarzen Mercedes E-Klasse und ein Motorrad im Einmündungsbereich der L 3244 und der L 3300 (Niederdünzebach/ Oberdünzebach) festgestellt haben. Abseits davon stand noch ein zweites Motorrad. Das Motorrad fuhr dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oberdünzebach, kurz darauf fuhr der schwarze Mercedes ebenfalls mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in dieselbe Richtung. Dabei wurden beide Fahrzeuge voll beschleunigt, die Gänge "voll aufgedreht". Nachdem die beiden Fahrzeuge aus dem Sichtfeld waren und nur noch die Motorengeräusche aus Richtung Schlierbach zu vernehmen waren, kam kurz darauf das Motorrad aus Richtung Oberdünzebach angerast, gefolgt von dem schwarzen Mercedes, die mit einer geschätzten Geschwindigkeit von über 150 km/h in Richtung Eschwege fuhren. Das zweite Motorrad, das bis dahin am Wegesrand stand, folgte nun den rasenden Fahrzeugen und gab diesen noch Handzeichen. Kurz darauf raste das Motorrad, diesmal aus Richtung Eschwege kommend, wieder in Richtung Oberdünzebach, gefolgt von dem Mercedes.

Seitens der Polizeistation Eschwege wurde ein Verfahren nach § 315d StGB - verbotene Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Weitere Zeugen des Vorfalls vom vergangene Sonntagnachmittag oder Verkehrsteilnehmer, die durch die rasenden Fahrzeuge gefährdet wurden, werden daher gebeten sich mit der Polizei in Eschwege in Verbindung zu setzen.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Abbiegen

6000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Mittag in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen ereignete. Um 12:58 Uhr touchierte ein 50-jähriger Eschweger mit dem Heck eines Kraftomnibusses beim Abbiegen in die Jahnstraße einen geparkten Pkw, der in einer Parkbucht ordnungsgemäß abgestellt war. Der Pkw wurde dadurch auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt.

Unfall beim Rangieren

Beim Rückwärtsfahren am gestrigen Vormittag, um 11:33 Uhr, beschädigte eine 28-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Postauto einen geparkten Pkw Audi. Der Unfall ereignete sich in der Mündener Straße in Witzenhausen. An dem Audi entstand geringer Sachschaden.

Unfallflucht

Um 18:11 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine (Harvester) mit seitlich angehängtem Dieselcontainer die Kasseler Straße in Kleinalmerode. In Höhe der Hausnummer 46 musste er - nach eigenen Angaben - einem überholenden Pkw ausweichen, da er von diesem "geschnitten" wurde. Dadurch prallte der Dieseltank gegen einen geparkten VW Golf, an dem ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Hinweise auf den überholenden Pkw nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

