POL-ESW: Zunächst Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss ...

Gegen 15:00 Uhr wird gestern Nachmittag ein silberner Pkw VW festgestellt, der bei der Zufahrt zur Paintballanlage in Höhe der Angelteiche in der Lilienthalstraße in Hessisch Lichtenau einen Unfall hatte. Ein Fahrer war nicht mehr anwesend. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Halter um einen 39-Jährigen aus Großalmerode handelt, der jedoch daheim nicht angetroffen werden konnte. Am späten Nachmittag konnte durch die Polizeikräfte in der Nähe des Unfallwagens eine Person festgestellt werden, bei dem es sich um den Fahrzeughalter handelte. Da dieser unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Test durchgeführt, der einen Wert von ca. 1,8 Promille ergab, worauf auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss daran, wurde der 39-Jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Zum eigentlichen Unfallhergang konnte aufgrund der Spurenlage ermittelt werden, dass der Fahrer die Lilienthalstraße befuhr und ausgangs einer Rechtskurve auf den nicht befestigten Seitenstreifen geriet. In der Folge fuhr das Auto in den Graben hinein und auch wieder heraus, wobei zwei kleinere Bäume beschädigt wurden. Die Fahrt endete dann in dem angrenzenden Waldstück. Der Pkw wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

...Sachbeschädigung und Bedrohung folgen

Um 19:45 Uhr wird dann die Polizei in Hessisch Lichtenau informiert, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hinter dem Hagen" in Hessisch Lichtenau ein zunächst unbekannter Mann in einer Wohnung stand. Die 35-jährige Bewohnerin hörte erst ein schlagendes Geräusch aus dem Treppenhaus, kurz darauf stand ein Mann im Flur ihrer Wohnung. Die 35-Jährige erschrak und schubste den Mann, der daraufhin das Haus verließ und flüchtete. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass die Wohnungstür offensichtlich aufgetreten wurde; eine Fahndung nach dem Mann verlief erstmal negativ.

am Ende noch ein versuchter Einbruch

Durch Zeugen wird dann gegen 21:00 Uhr mitgeteilt, dass sich ein Mann an der Eingangstür einer Praxis in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau zu schaffen macht. Der Polizeistreife der Polizeistation Hessisch Lichtenau gelang es kurz darauf einen Tatverdächtigen festzunehmen. Es stellte sich heraus, dass es sich um den 39-Jährigen aus Großalmerode handelte, der daraufhin erneut festgenommen wurde. Auch stimmte die Personenbeschreibung zu dem Vorfall in dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hinter dem Hagen" überein. Ein erneut durchgeführter Alkoholtest ergab diesmal einen Wert von ca. 2,2 Promille; der 39-Jährige verblieb im polizeilichen Gewahrsam des Polizeipräsidiums Nordhessen und wurde nach Kassel transportiert.

