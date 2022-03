POL-ESW: versuchter Betrug durch unseriöse Handwerker

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Einbruch in Gartenhütte; Polizei sucht Zeugen Von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Gartenhaus im Postweg in Eschwege eingebrochen und haben u.a. eine Tischkreissäge, ein Denver-Autoradio und eine Stichsäge der Marke Kenda geklaut. Der Stehlschaden wird mit 180 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0. Baum beschädigt und weggefahren Ein ...

