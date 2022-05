Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag, gegen 15:16 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Gütersloh die Straße Gosebrede in Fahrtrichtung Herforder Straße. In Höhe des Grundstückes Herforder Straße 44 beabsichtigte er nach rechts auf einen dortigen Parkplatz abzubiegen. Hierzu verlangsamte der Fahrer seine Geschwindigkeit deutlich, setzte den Blinker nach rechts, vergewisserte sich, dass der rechts neben der Fahrbahn verlaufende Gehweg frei war und bog vorsichtig ab. Eine 43-jährige Lemgoerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg mit hoher Geschwindigkeit in gleicher Richtung fuhr erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr dem abbiegenden Pkw in die Seite. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Ein hinzugerufener RTW versorgte vor Ort die Verletzungen der Radfahrerin. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden.

