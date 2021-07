Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gebäudebrand

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rauschenberg

Derzeit löscht die Feuerwehr in Rauschenberg in der Marktgasse ein brennendes mehrgeschossiges Haus. (Stand: Montag, 19. Juli, 13.15 Uhr) Feuerwehr und Rettungskräfte retten und versorgen derzeit die Hausbewohner und evakuieren soweit notwendig aus Sicherheitsgründen die Anwohner der angrenzenden Gebäude. Zu Brandursache, zum Schaden und zu etwaigen Verletzten sind derzeit noch keine Angaben möglich. Die Marktstraße in Rauschenberg ist derzeit vollgesperrt. Rundfunkwarnmeldungen weisen auf die Behinderungen und die Notwendigkeit der Umfahrung hin. Die Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Martin Ahlich

