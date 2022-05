Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Sonne blendet Autofahrer

Motorrollerfahrer übersehen

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 46 Jahre alter Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Gescher. Der Gescheraner war gegen 17.45 Uhr auf dem Schlesierring in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als der Wagen eines 70-Jährigen kreuzte. Der Autofahrer, ebenfalls aus Gescher, wollte von dem Schlesierring nach links in den Hahnenkamp abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Autofahrer den Motorrollerfahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen, infolgedessen der Zweiradfahrer stürzte. Der Leichtverletzte wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab er an.

