Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer alkoholisiert

Radfahrerin verletzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 58 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Ahaus. Die Ahauserin war gegen 11.35 Uhr auf der Ridderstraße aus Richtung Rottweg kommend in Richtung Rotdornstraße unterwegs und gerade im Begriff, an einem parkplatzsuchenden Autofahrer vorbeizufahren, als sich ein 24-jähriger Autofahrer laut hupend ankündigte. Mutmaßlich ging es ihm nicht schnell genug, so überholte er die Radfahrerin unter Nutzung des aus seiner Sicht linken Gehweges. Dabei kam es zur Kollision zwischen seinem Wagen und der Ahauserin. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus. Zeugen war der Drängler bereits kurz vorher aufgefallen: Auch da war der Mann hupend und drängelnd an Fußgängern und Radfahrern vorbeigefahren. Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Verkehr. Eine Wirtschaftsausstellung im Industriegebiet Ahaus hatte gerade ihre Pforten geöffnet. Bei der Unfallaufnahme nahmen Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers fest. Ein Atemalkoholgerät zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,2 Promille schließen ließ. Es folgte eine Blutprobenentnahme, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell