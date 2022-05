Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Geschlagen und beraubt

Rhede (ots)

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen Mann in Rhede angegriffen. Dieser war zu Fuß gegen 01.00 Uhr auf einem Waldweg im Bürgerpark nahe der Vinzenzstraße unterwegs, wo sich das Geschehen abspielte. Die Täter attackierten den Geschädigten und verletzten ihn dabei. Die Räuber haben nach Angaben des Opfers sowohl seine Geldbörse entwendet, als auch sein Mobiltelefon vom Typ Samsung Galaxy S21. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

