Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Seitenscheibe eines Golfs eingeschlagen und zwei Reisekoffer aus dem Kofferraum gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (12.01.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Am späten Mittwochabend, etwa gegen 22 Uhr, haben nach bisherigen Ermittlungen drei derzeit noch unbekannte Täter in der Steißlinger Straße, in unmittelbarer Nähe eines an der Ecke zur Bohlinger Straße gelegenen Supermarktes an einem dort abgestellten VW Golf eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem geöffneten Kofferraum des Wagens zwei darin abgelegte Reisekoffer entwendet. Die beiden Fahrzeugnutzer waren zum Zeitpunkt des Diebstahls in unmittelbarer Nähe des geparkten Golfs und konnten nach dem Diebstahl drei flüchtende, dunkel gekleidete Personen sehen, die vermutlich grob in Richtung Berliner Platz davonrannten. Bei den entwendeten Reisekoffern handelt es sich um zwei dunkle Koffer, einer davon der Marke Rimova. In den beiden Koffern sollen sich hochwertige Kleidungsstücke befunden haben. Die Polizei Singen (07731 888-0) hat Ermittlungen wegen des begangenen Diebstahls eingeleitet und bittet um sachliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell