Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.01.2022 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person 38239 Salzgitter, K 36, Broistedt Rtg. Bleckenstedt Freitag, 31.12.2021, ca. 19:55 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person kam es am Silvesterabend. Ein männlicher Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die K 36 aus Broistedt kommend in Richtung Salzgitter-Bleckenstedt. In Höhe einer Bahnüberführung kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst frontal mit dem betonierten Widerlager der Brücke. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Er verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Identität des Mannes konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Identität des Verstorbenen dauern an. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte / Widerstand gegen Polizeibeamte und Rettungssanitäter 38226 Salzgitter, Gesemannstraße Samstag, 01.01.2022, ca. 01:50 Uhr - 02:40 Uhr

Am frühen Neujahrsmorgen kam es zu einem polizeilichen Einsatz aus Anlass einer "häuslichen Gewalt" in der Gesemannstraße. Ein Anwohner hatte die Polizei informiert, da seine Nachbarin von ihrem Lebenspartner körperlich angegangen worden war. Neben dem 27-jährigen Beschuldigten der häuslichen Gewalt war auch dessen 28-jähriger Bruder vor Ort. Der stark alkoholisierte Bruder versuchte plötzlich die eingesetzten Beamten unvermittelt anzugreifen. Hierbei verletzte er sich an einer Glasscheibe. Er konnte schließlich überwältigt werden. Er wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der 27-jährige alkoholisierte Beschuldigte der häuslichen Gewalt sollte, nachdem er einen Platzverweis für die Wohnung erhalten hatte, zur Entnahme einer Blutprobe sowie einer ärztlichen Behandlung dem Klinikum Salzgitter zugeführt werden. Hiergegen wehrte sich den Mann massiv und versuchte sowohl die Polizeibeamten, als auch einen Rettungssanitäter zu treten. Der Rettungssanitäter wurde durch einen Tritt getroffen, jedoch nicht verletzt. Anschließend konnte der Mann überwältigt und dem Klinikum zugeführt werden. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Verstöße gegen das Waffen-, Sprengstoff und Betäubungsmittelgesetz 38226 Salzgitter, Berliner Straße Freitag, 31.12.2021, ca. 23:18 Uhr

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde die Polizei durch einen Anwohner der Dutzumer Straße darüber informiert, dass auf der Berliner Straße mehrere Schusswaffen aus einer Personengruppe heraus abgefeuert wurden. Vor Ort konnten die Beamten zunächst eine Vielzahl von Personen vor einer Gaststätte, jedoch keine Schusswaffe vorfinden. Verletzte Personen waren ebenfalls nicht zu verzeichnen. Es erfolgten schließlich die Durchsuchung der Gaststätte und eines Pkw. Hierbei konnten zwei Schreckschusswaffen, diverse "Polen-Böller" und eine kleine Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren nach dem Waffen-, Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz, u.a. gegen den 21-jährigen Betreiber der Gaststätte, wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Verstoß nach dem Waffengesetz durch Schießen mit Schreckschusswaffe 38226 Salzgitter, Riesentrapp Samstag, 01.01.2022, ca. 00:30 Uhr

Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei einen Einsatz, da Personen mit einer Schreckschusswaffe schießen würden. Vor Ort konnte eine Personengruppe festgestellt werden. Während sich die Beamten der Gruppe näherten konnten sie wahrnehmen, wie ein 21-jähriger mit einer Schreckschusswaffe in die Luft feuerte. Er legte die Waffe nach dem Eintreffen der Beamten nieder und gab als Erklärung an, dass er sich gegen eine andere Person habe verteidigen müssen. Er konnte immerhin einen kleinen Waffenschein vorweisen. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt; auf den Mann kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus 38226 Salzgitter, Rudolf-Kinder-Ring Donnerstag, 30.12.2021, 21:30 Uhr - Freitag, 31.12.2021, ca. 06:00 Uhr

Bereits in der Nacht zum Freitag kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl im Rudolf-Kinder-Ring in Salzgitter-Lebenstedt. Unbekannte Täter versuchten sich über die Haustür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Aus bislang unbekannter Ursache ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten unerkannt. Es entstand lediglich ein geringer Schaden.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Sachbeschädigungen an Rathaus und Jobcenter 38226 Salzgitter, Joachim-Campe-Straße und Chemnitzer Straße Donnerstag, 30.12.2021, 18:30 Uhr - Freitag, 31.12.2021, ca. 13:00 Uhr

Ebenfalls in der Nacht zum Freitag kam es zu Sachbeschädigungen am Rathaus und Jobcenter der Stadt Salzgitter. Hier wurden durch unbekannte Täter jeweils Glasscheiben an den Objekten beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei Salzgitter verzeichnet eine verhältnismäßig ruhige "Silvesternacht". Mit Ausnahme der beschriebenen Sachverhalte kam es zu einigen kleineren Einsätzen, insbesondere aufgrund von Streitigkeiten und Ruhestörungen. Insgesamt konnten jedoch weniger anlassbezogene Einsätze als in den Vorjahren verzeichnet werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell