POL-KN: (Rottweil) Einbrecher durchsucht Firmengebäude

RW-Göllsdorf (ots)

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Donnerstag in eine Firma in der Württemberger Straße eingebrochen. Was genau gestohlen wurde, steht allerdings noch nicht fest. Der angerichtete Schaden geht aber in die Tausende. Wie die Polizei bislang feststellte, kletterte der noch unbekannte Täter über die Einfriedung des Areals und brach an dem Gebäude ein Fenster auf. Im Innern des Dienstleistungsbetriebs brach er mehrere Türen auf und durchsuchte die dahinterliegenden Büros samt Schreibtischen und Schränken. Zudem trieb er sein Unwesen auch in der Warenannahme und dem Lager. Der Zeitpunkt des Einbruchs ist für die Polizei noch unklar. Dieser dürfte 19 Uhr und 6 Uhr am Donnerstag liegen. Hinweise zu dem Fall des schweren Einbruchdiebstahls nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

