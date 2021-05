Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen (10/2021)

Heiligenhaus (ots)

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr Heiligenhaus zu einem schweren Verkehrsunfall aus, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst bei der Behandlung der Patienten und sicherte die Unfallstelle ab.

Gegen 21:50 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle die Feuerwehr Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall auf der Velberter Straße. Dort sollte ein PKW gegen einen Baum gefahren sein, mit vermutlich zwei verletzen Personen. An der Einsatzstelle bestätigte sich die Einsatzmeldung.

Bevor die Einsatzkräfte die Unfallstelle erreichten, hatten Ersthelfer bereits die zwei Frauen aus dem Auto auf den Bürgersteig verbracht. "Wir waren unter anderem mit zwei Löschfahrzeugen und einem Rüstwagen an der Einsatzstelle. Da niemand in dem Fahrzeug eingeklemmt war, war keine technische Rettung erforderlich, so dass jedes Fahrzeug eine Aufgabe übernommen hat" berichtet Einsatzleiter Ben Böger. Eine Fahrzeugmannschaft unterstütze den Rettungsdienst, während die weiteren Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigten und den Brandschutz sicherstellten. Ein Löschfahrzeug sowie der Einsatzleiter verblieben länger an der Einsatzstelle, um die Einsatzstelle für die Polizei auszuleuchten.

Gegen Mitternacht war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell