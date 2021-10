Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen-Delkhofen, Lkr. Tuttlingen) Sporttasche aus Firmentransporter gestohlen - Polizei sucht Zeugen (27.10.2021)

Deilingen-Delkhofen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen haben unbekannte Täter am Mittwochnachmittag im Bereich der Abzweigung zum Delkhofer Friedhof aus einem dort unverschlossenen abgestellten Firmentransporter eines Bauunternehmens eine Sporttasche entwendet. Im Zeitraum von 15 Uhr bis 16 Uhr stand der weiße Mercedes Sprinter Firmentransporter an der zum Friedhof beziehungsweise zur Schule führenden Abzweigung der Hauptstraße, während der Firmenarbeiter mit Tätigkeiten an einem Verteilerkasten für Glasfasertechnik in diesem Bereich beschäftigt war. Bei der entwendeten Tasche handelt es sich um eine blaue Sporttasche mit weißen Streifen der Marke Jako. In der Tasche bewahrte der Beschäftigte diverse Kleidung sowie verschiedene Beleg und Quittungen für die Montagezeit auf. Zudem befand sich in der entwendeten Tasche eine schwarze, etwa 10 x 20 Zentimeter große Metallkassette, in welcher Bargeld der Firma für die Begleichung der Übernachtungskosten des Montagearbeiters aufbewahrt wurde. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Wehingen (07426 1240) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell