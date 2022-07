Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen für mögliche Trunkenheitsfahrt von Lahnstein nach Miehlen gesucht.

Miehlen (ots)

Am 14.07.2022 gegen 20:40 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Nissan Qashqai die Fahrstrecke von der B42 Lahnstein, über ein Teilstück der L327 Dachsenhausen, zur L335 Richtung Miehlen. Kurz vor der Ortslage Miehlen verliert der Fahrer, vermutlich infolge Fahruntüchtigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete neben der Fahrbahn. Der Fahrer verletzt sich hierbei und am Pkw entstand hoher Sachschaden. Bereits auf der Fahrtstrecke bis zum späteren Unfallort soll es zu auffälligen und gefährlichen Situationen gekommen sein. Hinweise bitte an die Polizei Sankt Goarshausen.

