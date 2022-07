POL-PDMT: Presseerstmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall im Einmündungsbereich L322/K55, 56368 Berghausen

Marienfels (ots) - Marienfels. Am 14.07.2022, um 20.49 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L335 zwischen Marienfels und Miehlen. Ein 45-jähriger Fahrer aus Baden-Württenberg befuhr die L335, aus Richtung Dachsenhausen kommend, in Richtung Miehlen, und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden Hinweise auf BtM-Konsum festgestellt. Der Mann ...

