POL-MA: Altenbach - Rhein-Neckar-Kreis: Kellertür aufgebrochen und Tresor entwendet

Am 09.08.2021, vermutlich im Tatzeitraum zwischen 00:30 Uhr und 12:55 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendete dort einen Tresor. Der Einbrecher hebelte hierzu eine Kellertüre auf und gelangte so in den Wohnbereich des Hauses. Darin entwendete der Täter einen Tresor der Wertsachen im fünfstelligen Bereich enthielt. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion wurde zur Spurensicherung vor Ort eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum des Polizeipräsidiums Mannheim aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 zu melden

