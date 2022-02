FW-PI: Weitere Unwettereinsätze für die Feuerwehren

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Datum: Montag, 21. Februar 2021

Kreis Pinneberg - "Antonia", das dritte Sturmtief in Folge über dem Kreis Pinneberg, hat aber deutlich weniger Folgen hinterlassen ihre Vorgängerinnen "Ylenia" und "Zeynep". Von Montagmorgen (21. Februar), 7 Uhr, bis 14.30 Uhr wurden die Feuerwehren des Kreises zu 33 Einsätzen alarmiert. Wie an den vorangegangenen Tagen waren vielfach umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste aus Bäumen zu entfernen. Die Motorkettensäge war einmal das am häufigsten benötigte Einsatzmittel. Zudem war mehrfach eine Drehleiter gefragt. Zunehmend sind heute aber auch die Pumpen gefragt, da viele Flüsse wegen der Niederschläge und den Sturmfluten voll sind. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu schaden.

