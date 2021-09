Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fehlalarm führt zu Feuerwehreinsatz an der Schwenninger Gartenschule (21.09.2021)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Fehlalarm eines Brandmelders im Bereich der Mensa der Schwenninger Gartenschule in der Gartenstraße hat am Dienstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Nach Meldungseingang rückten sofort drei Fahrzeuge mit 12 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Schwenningen zu dem vermeintlichen Brand an der Schule aus. Wie sich dort aber schnell herausstellte, lag kein Brand vor. Vielmehr hatte der Brandmelder der Mensa vermutlich aufgrund aufsteigender Küchendämpfe versehentlich ausgelöst, sodass die Feuerwehr wieder abrücken konnte.

