POL-KN: (Dornhan-Weiden, Landkreis Rottweil) Zuhause von Unbekannten überrascht und niedergeschlagen (22.09.2021)

Dornhan-Weiden (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch auf den Balkon eines Wohnhauses in der Straße "Obere Wiesenstraße" geklettert und haben einen Bewohner niedergeschlagen. Gegen 2.15 Uhr hörte ein junger Mann Geräusche vor seinem Haus, weshalb er auf den Balkon ging. Dort überraschten ihn zwei schwarz bekleidete Männer mit Sturmmasken und schlugen mit Flaschen auf ihn ein. Der Mann erlitt Verletzungen und schaffte es durch Hilferufe, dass eine Nachbarin die Polizei verständigte und die Täter flüchteten. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Polizei bittet Personen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

